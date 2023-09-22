Мишустин сообщил, что кабмин завершил подготовку проекта бюджета на новую трехлетку

По словам премьер-министра, основные направления государственной денежно-кредитной политики представит ЦБ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство завершает подготовку проекта бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, открывая заседание кабинета министров.

"Правительство в соответствии с конституцией и бюджетным кодексом должно до 1 октября внести в Государственную думу проект федерального бюджета. Сегодня мы завершили его подготовку. Рассмотрим сам проект и вместе с ним документы, которые также будут направлены в парламент", - сказал премьер, открывая заседание кабмина.

Он пояснил, что имеет в виду также прогноз социально-экономического развития, бюджеты двух государственных внебюджетных фондов и других документов. Мишустин уточнил, что основные направления государственной денежно-кредитной политики представит Банк России.