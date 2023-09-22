Мишустин заявил, что ВВП России за январь - июль увеличился на 2%

Российская экономика перешла к уверенному росту, добавил премьер-министр

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. ВВП РФ за семь месяцев с начала года вырос на 2%, таким образом российская экономика перешла к уверенному росту. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, открывая заседание правительства.

"Уже в этом году мы перешли к устойчивому росту - вопреки тем экспертам, кто ожидал совсем другого развития событий. По предварительной оценке Минэкономразвития, за семь месяцев валовой внутренний продукт увеличился больше чем на 2%", - сказал он.

Премьер указал на то, что этому в немалой степени способствует рост обрабатывающей промышленности, а также перестройка транспортно-логистических связей и повышение инвестиционной активности в первой половине года.

"Стабильной остается ситуация на рынке труда", - констатировал Мишустин.