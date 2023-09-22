В проекте бюджета до 2026 года на выплату единого пособия заложили 4,4 трлн рублей

На предоставление маткапитала заложили около 1,6 трлн рублей

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. В проекте бюджета на ближайшую трехлетку на выплату единого пособия семьям с детьми заложено 4,4 трлн рублей, на предоставление маткапитала - около 1,6 трлн рублей.

Такие данные приводятся в материалах к проекту федерального бюджета.

Из документа следует, что на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми планируется выделить более 482 млрд рублей. Еще более 100 млрд рублей заложено на поддержку малоимущих граждан по программе социального контракта (для порядка 900 тыс. человек ежегодно), в рамках которой гражданам помогают реализовать трудовой потенциал и создать устойчивый источник дохода.