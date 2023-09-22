Мишустин заявил, что внешнее давление на экономику РФ сохраняется

По словам премьер-министра, властям удалось справиться со многими вызовами

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Давление извне на российскую экономику продолжается, но благодаря действиям властей удалось справиться со многими вызовами, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, где рассматривается проект бюджета страны.

"Хочу обратить внимание, что сохраняется внешнее давление на нашу экономику", - сказал глава кабмина. "Благодаря реализации поручений президента, гибкому изменению нормативной базы правительству в координации с Центральным банком удалось нивелировать многие вызовы, поддержать наших граждан и предприятия самого разного вида экономической деятельности", - подчеркнул он.