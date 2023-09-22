Мишустин: власти ожидают, что доходы бюджета в 2024 году существенно вырастут

Это стало возможным за счет общего роста экономики России, отметил премьер-министр

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Доходы бюджета России в следующем году, как ожидается, существенно увеличатся. Это стало возможным за счет общего роста экономики страны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Основные параметры бюджета сформированы исходя из подходов, одобренных на совещании у президента. В следующем году мы ожидаем поступления доходов в объеме 35 трлн рублей. Такой существенный рост станет возможен благодаря дальнейшему развитию нашей экономики", - сказал глава кабмина. При этом ненефтегазовые поступления должны вдвое превысить нефтегазовые.

Как сообщил Мишустин, расходы бюджета тоже увеличатся. Их предельный размер в 2024 году запланирован на уровне 36,6 трлн рублей. По словам премьера, такая динамика прежде всего связана со значительным увеличением финансирования на реализацию послания президента Федеральному собранию.

"На национальные проекты в следующем году будет выделено около 3 трлн рублей. Свыше 760 млрд рублей в течение 3 лет пойдут на выполнение инициатив социально-экономического развития", - анонсировал он.

Премьер отметил, что такая динамика позволит обеспечить безусловное финансирование не только всех принятых обязательств, но и других актуальных приоритетов. "Это социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция новых регионов, а также технологическое развитие и расширение инфраструктуры, - перечислил председатель правительства. - Ресурсы на все эти приоритеты учтены в трехлетнем бюджете".

Согласно материалам к проекту бюджета, сейчас и расходы, и доходы федеральной казны прогнозируются в существенно большем объеме, чем год назад. В предыдущем законе о бюджете расходы в 2024 году оценивались в 29,4 трлн рублей, в 2025 году - 29,2 трлн рублей. Доходы ожидались на уровне 27,2 трлн рублей и 27,9 трлн рублей соответственно.