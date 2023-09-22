Доля иностранных инвестиций в российские ОФЗ за август снизилась до 7,8%

По данным ЦБ, на 1 августа показатель находился на уровне 7,9%

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ), по данным на 1 сентября 2023 года, уменьшилась до 7,8%, говорится в материалах Банка России.

На 1 августа 2023 года показатель находился на уровне 7,9%. На 1 июля 2023 года доля нерезидентов в ОФЗ составляла 8,8%.

Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, по состоянию на начало сентября 2023 года составил 1,522 трлн рублей при общем объеме рынка в 19,43 трлн рублей, отмечается в материалах регулятора.