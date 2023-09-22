22 сентября, 13:02,
обновлено 22 сентября, 13:03

Мишустинь заявил, что дефицит бюджета РФ на ближайшие годы постарались сделать минимальным

Покрываться он станет главным образом за счет заимствований, отметил премьер-министр

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство России постаралось сверстать бюджет на предстоящие три года с минимально возможным дефицитом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

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Стали известны основные параметры бюджета на 2024-2026 годы

"Старались минимизировать его дефицит, насколько это возможно", - отметил глава кабмина, говоря о проекте бюджета на 2024-2026 годы. "И предусмотрели, что покрываться он станет главным образом за счет заимствований", - добавил Мишустин.

Согласно материалам к проекту бюджета, дефицит может составить 1,6 трлн рублей в 2024 году, 0,9 трлн рублей в 2025-м, 1,5 трлн рублей в 2026-м. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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