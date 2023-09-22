Мишустин заявил, что в бюджете заложено финансирование всех социальных обязательств

Премьер-министр подчеркнул, что в кабмине предусмотрели продолжение развития экономики предложения с упором на потенциал России и на ее ресурсы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Ни одно из социальных обязательств, взятых на себя российскими властями, в новом бюджете не осталось без финансирования. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, где обсуждается проект основного финансового документа страны.

"В начале недели на совещании у президента мы обсудили наши предложения и подробно доложили о них. Постарались принять выверенные и оптимальные решения, прежде всего - гарантировать четкое выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, на что обратил особое внимание глава государства. Хочу сказать, что ни одно из них не осталось без соответствующего финансового обеспечения", - заверил Мишустин.

Он подчеркнул, что в кабмине предусмотрели продолжение развития экономики предложения с упором на потенциал страны и на ее ресурсы, чтобы добиться стабильного роста. "Его ключевыми драйверами станут инвестиционная и потребительская активность, а также расширение обрабатывающих производств", - пояснил премьер.