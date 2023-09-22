22 сентября, 13:05

Мишустин заявил, что повышение МРОТ с 1 января увеличит зарплаты более 4,5 млн россиян

Он превысит 19 200 рублей

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с 2024 года позволит увеличить зарплаты более 4,5 млн граждан.

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Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, посвященном проекту федерального бюджета на 2024-2026 годов.

"Важный вопрос - о повышении минимального размера оплаты труда. По поручению президента ускоренно увеличим его со следующего года в общей сложности на 18,5%, что существенно опередит темпы инфляции. Уже с 1 января МРОТ превысит 19 тыс. 200 рублей. Вместе с этим вырастут зарплаты более чем 4,5 млн человек", - сказал глава кабмина. 

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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