Кабмин направит фонду "Защитники Отечества" грант на сумму более 5 млрд рублей

Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, это позволит оказывать поддержку и ветеранам специальной военной операции, и их близким

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Фонд "Защитники Отечества" получит от правительства грант на сумму более 5 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

"Правительство направит этой структуре грант в размере более 5 млрд рублей, что позволит оказывать поддержку и ветеранам специальной военной операции, и их близким", - сказал Мишустин. Он уточнил, что деньги пойдут на "содействие в медицинской реабилитации, трудоустройстве и обучении, предоставлении юридической помощи, а также на целый ряд других мер, которые востребованы подопечными организации и членами их семей в каждом российском субъекте".

Президент России Владимир Путин 3 апреля утвердил создание в РФ специального государственного фонда "Защитники Отечества", который занимается оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих. С 1 июня он начал работать во всех регионах России. Как говорится в указе главы государства, фонд нужен "для создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников СВО, иных лиц и членов их семей". Учредителем фонда является правительство РФ, работа структуры должна финансироваться из федерального бюджета, а также за счет добровольных взносов и пожертвований.

Как говорила в начале сентября председатель фонда Анна Цивилева, фонд за три месяца работы получил более 200 тыс. обращений, в 155 тыс. случаях удалось найти решение. По словам Цивилевой, самые частые вопросы обращений - это назначение мер социальной поддержки, денежные выплаты, связанные с участием в специальной военной операцией, получение удостоверения ветерана боевых действий, юридическая помощь, льготы по коммунальным платежам.