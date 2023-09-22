Минпромторг предлагает начать эксперимент по маркировке кормов для животных с 1 декабря

Ведомство ранее также разработало проект постановления правительства о маркировк лекарственных препаратов для ветеринарного применения

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ предложил провести с 1 декабря 2023 года по 1 ноября 2024 года эксперимент по маркировке кормов для домашних животных. Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"Провести с 1 декабря 2023 г. по 1 ноября 2024 г. на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации кормов для домашних животных (за исключением сельскохозяйственных), упакованных в потребительскую упаковку", - говорится в проекте документа.

Ранее Минпромторг также разработал проект постановления правительства о маркировке в стране лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Планируется, что эксперимент с внедрением такой маркировки пройдет с 1 апреля 2024 года по 28 февраля 2025 года.