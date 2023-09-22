Мишустин назвал поддержку семей и соцвыплаты приоритетом для властей России

Премьер-министр добавил, что существенные средства заложены и на программу материнского капитала

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Поддержка семей с детьми, выплата пенсий, декретных, больничных в полном объеме являются приоритетом для властей РФ, подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства, посвященном обсуждению проекта бюджета на 2024-2026 годы и основных параметров внебюджетных фондов.

"В приоритете - забота о семьях с детьми. Фонд пенсионного и социального страхования, как и сейчас, продолжит предоставлять единое пособие для нуждающихся беременных женщин и родителей, воспитывающих ребят до 17 лет. Такую ежемесячную поддержку смогут получать свыше 10 млн семей", - сказал глава кабмина.

Он добавил, что существенные средства заложены и на программу материнского капитала. "В полном объеме будут выполняться и возложенные на Фонд обязательства по осуществлению выплат по больничным листам и декретных. И, конечно, пенсий - с учетом предстоящих индексаций", - также обратил внимание Мишустин.

В целом он в очередной раз заявил о важности выполнения социальных обязательств перед людьми, повышения эффективности и адресности государственной поддержки, своевременности ее оказания.