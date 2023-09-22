22 сентября, 13:33

В Крыму считают, что от расширения СЭЗ на возведение жилья число инвесторов не прибавится

По словам председателя Государственного совета республики Владимира Константинова, появление новых инвесторов сдерживает ограниченная транспортная доступность полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Распространение механизма льгот свободной экономической зоны Крыма на компании с проектами жилищной застройки на полуострове поддержит инвесторов, но из-за транспортных проблем не приведет к росту их числа. Об этом сообщил журналистам председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

"Безусловно, это очень серьезные льготы для бизнеса, все будут искать возможности [ими воспользоваться]. Но для рынка ничего не меняется. Я убежден, что это не увеличит количество инвесторов, но повысит их качество, их внутриэкономическое положение. Льготы дадут плюсы деятельности организаций. Но какой-либо "революции" ждать не стоит", - сказал Константинов, добавив, что на конечные цены на жилье новые льготы для инвесторов также существенно не повлияют.

По его словам, в целом интерес инвесторов к Крыму высок, однако появление новых инвесторов сдерживает ограниченная транспортная доступность полуострова. Он также отметил, что наиболее привлекательными отраслями для инвестирования в Крыму остаются агропромышленный комплекс, в том числе виноградарство и садоводство, а также сфера туризма.

Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий для участников свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе возможность реализовывать инвестпроекты в сфере жилищного строительства. Документ инициирован правительством России.

Свободные экономические зоны начали действовать в Крыму и Севастополе с 2015 года. На начало 2023 года в Республике Крым было зарегистрировано 1 210 участников СЭЗ, которые реализуют более 1,3 тыс. проектов. По итогам 2022 года объем выплаченных участниками свободной экономической зоны налогов составил более 40 млрд рублей - на 16,6% больше по сравнению с 2021 годом. 

Теги:
РоссияКонстантинов, Владимир АндреевичКрым
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