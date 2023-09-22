В ЦБ сообщили, что базовый уровень доходности рублевых вкладов в октябре составит 10,889%

Базовая ставка по вкладам в долларах по востребованию составит 0,01%, отметил регулятор

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Банк России определил базовый уровень доходности по вкладам в рублях до востребования и по договорам банковского счета в октябре 2023 года на уровне 10,889% годовых против 8,756% в сентябре, говорится в материалах регулятора.

Базовый уровень доходности депозитов в рублях на срок до 90 дней составит 11,455%, от 91 до 180 дней - 11,241%, от 181 дня до года - 11,282%, по вкладам на срок свыше года - 13,282%.

Базовая ставка по вкладам в долларах по востребованию составит 0,01%, на срок до 90 дней - 1,01%, от 91 до 180 дней - 0,01%, от 181 дня до года - 0,18%, по вкладам на срок свыше года - 0,456%.

В то же время базовый уровень доходности депозитов в евро до востребования составит 0,007%, на срок до 90 дней - 0,756%, от 91 до 180 дней - 0,01%, от 181 дня до года - 0,176%. По вкладам сроком больше года базовая ставка составит 0,756%.

Банк России рассчитывает базовый уровень доходности вкладов для банков, уплачивающих дополнительную ставку или повышенную дополнительную ставку страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов. Он определяется регулятором как среднее значение максимальной доходности по привлеченным вкладам в банках, привлекших за истекший календарный месяц в совокупности две трети общего объема соответствующих вкладов в банках РФ.