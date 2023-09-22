22 сентября, 13:30

Минпромторг предложил провести в России эксперимент по маркировке растительных масел

Гавриил Григоров/ ТАСС
© Гавриил Григоров/ ТАСС

В частности, среди целей эксперимента - тестирование технологии нанесения средств идентификации на пищевые растительные масла

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ предложил провести в России с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года эксперимент по маркировке пищевых растительных масел в потребительской упаковке. Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"Провести с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации пищевых растительных масел, упакованных в потребительскую упаковку", - говорится в документе.

Согласно документу, в эксперимент по маркировке может быть включено масло соевое, арахисовое, оливковое, пальмовое, подсолнечное, рапсовое, а также прочие нелетучие жиры и масла (включая масло жожоба), маргарин, какао-масло и какао-жир.

Среди целей эксперимента - тестирование технологии нанесения средств идентификации на пищевые растительные масла, апробация механизмов маркировки масел для противодействия их незаконному ввозу, производству и обороту, а также для повышения собираемости налогов и таможенных платежей, организация эффективного взаимодействия органов государственной власти с участниками оборота пищевых растительных масел. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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