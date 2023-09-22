"Газпром нефть" запустила в Омске нефтеперерабатывающий комплекс за 66 млрд рублей

В компании отметили, что благодаря системам цифрового управления комплекс может работать в различных режимах, гибко регулируя производство в зависимости от сезонного спроса

ОМСК, 22 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" запустила на Омском НПЗ комплекс первичной переработки нефти. Инвестиции в проект превысили 66 млрд рублей, он будет перерабатывать до 8,4 млн тонн нефти и 1,2 млн тонн газового конденсата для выпуска востребованных рынком бензина, дизельного топлива и авиационного керосина, сообщила компания.

Его строительство было предусмотрено программой федерального проекта "Чистый воздух": современное производство заменит сразу шесть установок предыдущего экологического поколения.

"Мы последовательно продолжаем масштабную модернизацию наших нефтеперерабатывающих активов в Омске и Москве, совокупный объем инвестиций в обновление предприятий уже приблизился к 1 трлн рублей. Важно, что в этой работе участвуют ведущие российские производители оборудования, инженеры и ученые, которые получают новые компетенции по созданию сложных технологических решений для нефтепереработки. Сегодня уже можно говорить о том, что наши НПЗ в Омске и Москве - одни из самых современных и технологичных не только в России, но и в мире. Они обеспечивают экологичное производство качественного топлива для стабильных поставок в российские регионы", - сказал генеральный директор "Газпром нефти" Александр Дюков.

В компании отметили, что благодаря системам цифрового управления комплекс может работать в различных режимах, гибко регулируя производство в зависимости от сезонного спроса. Экологические параметры нового производства будут контролировать роботы-датчики автоматизированной системы мониторинга воздуха, которые в онлайн-режиме передают данные в Росприроднадзор.

Общий объем инвестиций "Газпром нефти" в модернизацию Омского НПЗ, которая продолжается с 2008 года, составит 500 млрд рублей к 2025 году. Благодаря применению современных технологий предприятие повысило глубину переработки нефти почти до 100%, на 40% сократив воздействие производства на окружающую среду. К 2025 году оно будет снижено еще на 25%.

"Сегодня - на таком современном предприятии - мы запустили самую современную установку первичной переработки, которая обеспечит стабильную поставку сырья для дальнейшей переработки. Министерство энергетики поддерживает модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Это программа увеличивает выход светлых нефтепродуктов, повышает надежность и стабильность поставок топлива", - отметил министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов, который присутствовал на церемонии запуска.