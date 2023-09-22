Минфин предложил вернуться к расчету бюджетного правила из базовой цены на нефть

Базовая цена на нефть составляет $60 за баррель

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Минфин России предлагает в следующем году ввернуться к расчету параметров бюджетного правила не из суммы нефтегазовых доходов, а из базовой цены на нефть, которая установлена на уровне $60 за баррель. Об этом на заседании правительства РФ заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Бюджетное правило претерпело некоторые изменения. Если в этом году мы рассчитывали базовые нефтегазовые доходы, исходя из номинальной цифры в 8 трлн рублей, то в следующем году предлагаем вернуться к обычным параметрам расчета базовых нефтегазовых доходов, исходя из базовой цены на нефть. Это $60 за баррель", - сказал он.