22 сентября, 13:39,
обновлено 22 сентября, 13:52

Минфин предложил вернуться к расчету бюджетного правила из базовой цены на нефть

Владимир Гердо/ ТАСС
Здание Министерства финансов РФ
© Владимир Гердо/ ТАСС

Базовая цена на нефть составляет $60 за баррель

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Минфин России предлагает в следующем году ввернуться к расчету параметров бюджетного правила не из суммы нефтегазовых доходов, а из базовой цены на нефть, которая установлена на уровне $60 за баррель. Об этом на заседании правительства РФ заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Бюджетное правило претерпело некоторые изменения. Если в этом году мы рассчитывали базовые нефтегазовые доходы, исходя из номинальной цифры в 8 трлн рублей, то в следующем году предлагаем вернуться к обычным параметрам расчета базовых нефтегазовых доходов, исходя из базовой цены на нефть. Это $60 за баррель", - сказал он. 

Теги:
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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