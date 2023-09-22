Средства на развитие беспилотных авиационных систем учли в проекте бюджета

На новую задачу по модернизации отрасли станкостроения в проекте бюджета учтено 128 млрд рублей, сообщил глава Минфина Антон Силуанов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Средства на развитие беспилотных авиационных систем (БАС) учтены в проекте бюджета на 2024 год и на последующий период, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании правительства РФ.

"Беспилотные авиационные системы. Новый нацпроект. Учтены необходимые ресурсы на 2024 год и на последующий период", - сказал он.

"Увеличим объем российского рынка беспилотников, запустим профессиональное образование в этой сфере", - добавил министр.

Президент России Владимир Путин ранее поручил до 1 сентября 2023 года утвердить национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем и учесть это направление как приоритетное в бюджете. В секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова сообщали, что национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем заработает с начала 2024 года. При этом ранее в августе в Новосибирске Белоусов сообщал, что финансирование национального проекта развития БАС в России на 2024-20626 годы, по предварительным оценкам, превысит 300 млрд рублей.

В ходе выступления глава Минфина отметил, что на новую задачу по модернизации отрасли станкостроения в проекте бюджета учтено 128 млрд рублей. "Станкостроение - новая задача. 128 млрд рублей учтено на модернизацию отрасли, создание головного центра компетенций на базе ФГБУ Станки. - отметил Силуанов. - Радиоэлектроника - 330 млрд рублей. Это перспективные НИОКРы, создание собственной компонентной базы <…> и производственных площадок в сфере микроэлектроники. Судостроение - учтены ресурсы по производству важных для судостроения элементов оборудования, программы льготного лизинга", - добавил министр.