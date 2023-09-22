Объем займов на покрытие дефицита бюджета составит 4 трлн рублей в год

Для финансового обеспечения расходов привлекут источники финансирования дефицита бюджета с внутреннего рынка, сообщил глава Минфина Антон Силуанов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Общий объем заимствований для покрытия дефицита бюджета превысит 4 трлн рублей ежегодно, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства.

"Для финансового обеспечения расходов будут привлечены источники финансирования дефицита бюджета с внутреннего рынка. Общий объем привлечения таких источников для финансирования расходов через заимствования составит более 4 трлн рублей ежегодно", - сказал он.

Ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания заявил, что правительство РФ при подготовке проекта федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов решало задачу максимально сократить дефицит.