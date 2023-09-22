МЭР существенно улучшило основные параметры макропрогноза на 2024-2026 годы

Глава ведомства Максим Решетников напомнил, что по итогам 2023 года министерство ожидает роста ВВП на 2,8%

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ существенно улучшило основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024-2026 годы в сравнении с апрельским вариантом документа. Об этом глава министерства Максим Решетников сообщил на заседании правительства РФ.

"Основные параметры прогноза на 2024-2026 годы существенно улучшены по сравнению с апрельскими сценарными условиями", - сказал он.

Министр напомнил, что по итогам 2023 года министерство ожидает роста ВВП на 2,8%.

"Сейчас по итогам семи месяцев текущего года, по нашей оценке, плюс 2,1% год к году. В 2024 году рост ВВП составит 2,3%. Считаем, что текущий бюджетный и кредитный импульс в любом случае перейдет и на следующий год. Но заложенный в итоговую оценку темп ниже, чем был бы без ужесточения денежно-кредитной политики", - сказал Решетников.

Он добавил, что дальнейший рост чуть более 2% в год министерство рассматривает как "выход на потенциальные темпы роста с учетом имеющихся ограничений, прежде всего, технологических и со стороны трудовых ресурсов".