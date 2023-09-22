Глава комитета Думы считает, что запрет на экспорт топлива должен работать не более месяца

За это время нужно принять новые долгосрочные для стабилизации рынка, заявил Павел Завальный

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный считает, что запрет экспорта бензина и дизеля из РФ должен работать не более месяца. За это время нужно принять новые долгосрочные для стабилизации рынка, высказал он журналистам свое мнение.

"Понятно, что вот этот механизм, который предложен, ограничение [экспорта], он не может быть долго. Этот механизм на неделю, на три, максимум на месяц. Иначе может вообще возникнуть дефицит топлива связанный с тем, что мы загоним в убытки нефтепереработку, и просто заводы остановятся", - сказал Завальный.

По его мнению, за это время правительству РФ необходимо выработать новые меры для стабилизации рынка. "На мой взгляд, это решение должно быть принято буквально в течение двух-трех недель", - отметил глава комитета Госдумы, добавив, что комитет предлагает несколько увеличить таможенные пошлины и пересмотреть параметры демпфера.

"Надо подкорректировать налоговый маневр и с точки зрения налоговых пошлин, и с точки зрения демпфера, механизма компенсации. Это первое, что надо сделать, на мой взгляд, чтобы подкорректировать параметры демпфера и налогового маневра с учетом текущей ситуации. Наше предложение, увеличить несколько таможенные пошлины и пересмотреть с учетом увеличения параметры демпфера. Таким образом, сбалансировать внешний и внутренний рынок", - сказал он.

"Надо найти золотую середину, чтобы за счет экспорта субсидировать внутренний рынок, но при этом сохранить рыночное ценообразование", - заключил Завальный.

Первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин 21 сентября сообщал, что запрет на экспорт бензина и дизтоплива пока введен бессрочно, срок его действия будет зависеть от насыщения рынка и результатов этой меры. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что ограничения будут действовать столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на топливном рынке.

Ранее сегодня директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго России Антон Рубцов сообщил, что правительство РФ в настоящий момент прорабатывает ряд новых системных мер на рынке топлива, часть из них касаются фискальной системы.

Об ограничении экспорта бензина и дизеля

Правительство РФ ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка, сообщила 21 сентября пресс-служба кабинета министров.

Как следует из опубликованного позже постановления правительства, ограничения являются временными и вводятся с 21 сентября. Запрет касается в целом бензина и дизтоплива, однако правительство ввело ряд исключений. В частности, под ограничения не подпадают поставки из РФ в ЕАЭС в рамках индикативных балансов или протоколов по межправсоглашениям, экспорт топлива по межправсоглашениям или в рамках гуманитарной помощи по решению правительства, транзит топлива, его поставки для воинских формирований РФ за пределами страны, а также топливо для обеспечения деятельности Байконура и Шпицбергена. Не касаются ограничения и транспортировки топлива физлицами для личного пользования, бензина и дизеля в емкостях для хранения для использования в дороге, поставок в Южную Осетию и Абхазию, а также топлива, уже проходящего таможенные процедуры, принятого к перевозке или с оформленным поручением на отгрузку.

Ограничение на экспорт бензина и дизеля позволит пресечь серый экспорт, насытить внутренний рынок, а также может привести к дополнительному снижению цен, заявили в четверг журналистам в Минэнерго РФ. В министерстве также подчеркивали, что ограничения носят временный характер.