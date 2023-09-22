Глава комитета Думы назвал сроки для возможной корректировки топливного демпфера

По словам Павла Завального, технически это можно сделать в течение месяца

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 сентября. /ТАСС/. Топливный демпфер технически можно скорректировать в течение месяца и провести все необходимые процедуры, считает глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

"При необходимости можем в течение месяца это сделать", - сказал он журналистам.

По его мнению, необходимо корректировать налоговый маневр и с точки зрения налоговых пошлин, и с точки зрения демпфера. "Наше предложение, увеличить несколько таможенные пошлины и пересмотреть с учетом увеличения параметры демпфера. Таким образом, сбалансировать внешний и внутренний рынок", - отметил он.

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов сообщал, что Минэнерго России намерено выйти со своими предложениями по корректировке топливного демпфера.

В настоящее время топливный рынок регулируется в том числе демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет. С 1 сентября заработала корректировка механизма, которая, по сути, сократила выплаты по топливному демпферу на 50%.