Глава Липецкой области заявил о важности развития кадрового потенциала для инвесторов

По мнению Игоря Артамонова, необходимо менять цифры набора по специальностям и вводить новые направления, чтобы у инвесторов были нужные кадры

ЛИПЕЦК, 22 сентября. /ТАСС/. В Липецкой области считают важным для инвесторов развитие системы подготовки требуемых для экономики региона кадров. Об этом сообщил журналистам губернатор Игорь Артамонов в рамках проходящего в области всероссийского фестиваля "Билет в будущее".

"Пришло время вкладываться не только в свои проекты, но и в кадры, приглашая инвестора, мы меняем цифры набора по специальностям, вводим новые направления, делаем все возможное, чтобы у него были нужные специалисты", - сказал Артамонов.

Он напомнил, что на прошедшем 21 сентября заседании президиума Госсовета шла речь как раз о развитии профессиональных кадров. "Инвестор должен вкладываться в профильные учебные заведения. Только объединив усилия, мы сможем решить проблему и кадрового голода, и доходов", - заметил Артамонов.

Как пояснили в пресс-службе областного правительства, регион впервые участвует в фестивале "Билет в будущее", и одну из его площадок посетил губернатор, ознакомившись с мощностями Липецкого металлургического колледжа. "Фестиваль - это раннее профессиональное тестирование и ориентирование в мире специальностей, больше тысячи школьников примут в нем участие, они могут прийти в колледж, посмотреть, каким профессиям здесь учат, попробовать себя в них", - продолжил Артамонов. Он признался, что ему и сопровождавшим его специалистам было интересно. "Интересно даже взрослым, представляю, какие впечатления у ребят", - отметил Артамонов.

Кроме металлургического колледжа, в регионе работают площадки на базе Чаплыгинского аграрного колледжа и Елецкого медицинского колледжа имени К.С. Константиновой. Партнерами фестиваля выступают более 20 предприятий - это потенциальные работодатели.