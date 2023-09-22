В Югре утвердили план развития первой особой экономической зоны

Для резидентов, в частности, предусмотрели налоговые льготы и преференции

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 сентября. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ утвердил направления развития первой в регионе особой экономической зоны в Нягани на ближайшие 10 лет. Об этом сообщили в Фонде развития Югры.

"Наблюдательный совет утвердил перспективный план развития особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Нягань", его заседание состоялось сегодня. Согласно документу определены основные направления развития на десятилетний период - до 2032 года включительно", - говорится в сообщении.

При разработке перспективного плана были учтены выгодное географическое положение, наличие опыта реализации крупных инвестиционных проектов, сырьевой базы для развития промышленного производства, трудовых ресурсов, налоговые преференции и меры государственной поддержки, потенциальный спрос на продукцию резидентов со стороны крупнейших российских нефте- и газодобывающих компаний и транспортно-логистическое преимущество. Для резидентов предусмотрели налоговые льготы и преференции: пониженные ставки по налогу на прибыль, на имущество организаций, по страховым взносам, поддержка экспорта, финансирование резидентов на льготных условиях по ставке от 1% годовых сроком до семи лет. Одним из инструментов поддержки инвесторов станет промышленный офсет.

По данным Фонда развития Югры, в регионе осуществляются проектирование и строительные работы по обеспечению ОЭЗ инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктурой, ведется подготовка земельного участка. "Первый этап - освоение 150 га. Важно, что площадка готовится под каждого инвестора. Мы создаем за окружной счет объекты инженерной, транспортной инфраструктуры, подводим сети. Резидентам остается только построить завод или цех по производству продукции", - сообщил директор департамента экономического развития - заместитель губернатора Югры Сергей Афанасьев.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в начале января 2023 года подписал постановление о создании ОЭЗ "Нягань" в Югре. Решение принято в продолжение работы по формированию территорий с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности, где инвесторы могут реализовывать важные для развития экономики проекты на льготных условиях. Югра входит в число участников программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем.

Площадь новой ОЭЗ в Нягани составит 273 га. На ее территории будут работать предприятия в сферах лесопереработки, производства оборудования для нефтесервиса, производства строительных материалов, химической промышленности, логистической деятельности и IT-отрасль. Объем инвестиций в эти проекты составит около 25 млрд рублей. Новые производства обеспечат работой порядка 800 человек.