Поступившие на военную службу саратовские медики получат единовременную выплату

Ее размер составит 50 тыс. рублей

САРАТОВ, 22 сентября. /ТАСС/. Единовременную выплату в Саратовской области ввели для медиков, поступивших на военную службу по контракту для участия в спецоперации. Постановление о предоставлении соответствующей выплаты подписал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Размер выплаты составит 50 тыс. рублей. Она предоставляется медицинским работникам, проживающим на территории региона и заключившим не ранее 1 января 2023 года с Министерством обороны России контракт о прохождении военной службы для участия в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.

Ранее власти Саратовской области ввели единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей для жителей, заключивших военный контракт.