22 сентября, 14:53

На Украине разрешили продавать облигации внутреннего займа

Исключением стали граждане России и Белоруссии

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Украинские власти разрешили продавать облигации внутреннего займа (ОВГЗ) всем иностранцам, за исключением граждан РФ и Белоруссии. Об этом сообщила Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

"Нерезиденты могут пройти удаленную регистрацию у брокера и покупать и продавать ОВГЗ так же, как сейчас это делают граждане Украины, - говорится в телеграм-канале комиссии. - Что немаловажно, услуга будет недоступна РФ и Белоруссии".

В комиссии считают, что такая либерализация увеличит инвестиционный потенциал страны и сделает ее более доступной для иностранных инвесторов. 

Теги:
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