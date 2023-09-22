МЭР прогнозирует рост числа занятых к 2026 году на 2 млн человек

Безработица снизится до 3,1%

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Численность занятого населения в РФ вырастет к 2026 году на 2 млн человек - до 74 млн, при этом средний уровень безработицы снизится до 3,1%. Об этом говорится в прогнозе Минэкономразвития социально-экономического развития РФ на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

"В результате реализации комплекса мер по содействию занятости населения численность занятого населения к 2026 году по оценке возрастет до 74,0 млн человек (в 2022 году - 72,0 млн человек). При этом среднегодовой уровень безработицы снизится с 3,9% от рабочей силы в 2022 году до 3,1% в 2023-2026 годах", - отмечается в документе.

Ожидается, что этому будет способствовать дальнейшее развитие экономики и соответствующий рост потребности в трудовых ресурсах. "Так, по оценке, численность рабочей силы будет постепенно увеличиваться с 74,9 млн человек в 2022 году до 76,3 млн человек в 2026 году", - говорится в прогнозе.