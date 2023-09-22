В МЭР заявили об индексации оптовых цен на газ для всех потребителей в 2024 году на 11,2%

В 2025 году их проиндексируют на 8,2%, следует из прогноза социально-экономического развития России на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Оптовые цены на газ для всех потребителей (как для промышленности, так и для населения) в 2024 году будут индексированы на 11,2%, а в 2025 году - на 8,2%, следует из прогноза социально-экономического развития России на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, подготовленного Минэкономразвития РФ.

"С целью обеспечения надежности поставок природного газа всем категориям потребителей, а также продолжения реализации программ социальной газификации и соединения новых регионов с Единой системой газоснабжения в 2024 году индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей будет проведена на уровне 11,2%, а в 2025 году - на уровне 8,2%", - говорится в прогнозе. При этом регулируемые цены на газ для промпотребителей проиндексируют еще на 10% уже с 1 декабря 2023 года, повышение не затронет население, компании ЖКХ и электроэнергетики.

"Для формирования у производителей газа доходов, необходимых для покрытия дополнительного роста налоговой нагрузки в 2024 году, c 1 декабря 2023 года на 10% будет увеличена оптовая цена на газ для отдельных категорий промышленных потребителей. Рост цены на газ не коснется населения, а также предприятий электроэнергетики и организаций ЖКХ", - отмечается в документе.

Однако рост оптовых цен на газ в России вернется к исторически принятым значениям в 2026 году, не превышающим прогнозную годовую инфляцию. Так, для всех потребителей кроме населения оптовая цена на газ увеличится на 4%, а для населения - на 3%.

Индексация же тарифов на транспортировку газа будет меньше индексации оптовой составляющей цены на 1% в 2024 году и на 1% 2025 году. В то же время в отношении отдельных регионов и газораспределительных организаций тариф будет определяться исходя из экономически обоснованных программ газификации и устанавливаемой регионами специальной надбавки.

В июле текущего года сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила индексацию оптовых цен на газ для всех потребителей на 8% с 1 июля 2024 года. Также на 8% планировалось поднять оптовые цены на газ и с 1 июля 2025 года. Предыдущее повышение цен произошло 1 декабря 2022 года. Тогда индексация оптовых цен составила 8,5%.

Позиция ФАС

В ФАС напомнили, что рост оптовой цены на газ является лишь одной из нескольких составляющих розничной цены для населения.

"Служба отмечает, что розничная цена на газ для населения складывается из нескольких составляющих: оптовая цена на газ, его транспортировка и плата за снабженческо-сбытовые услуги. Величина процента изменения оптовой цены на газ, которая указана в прогнозе, является только одной из составляющей общего тарифа для населения. Конечную цену для населения установит региональный тарифный орган", - сообщили в пресс-службе ФАС.

Руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев отметил, что Россия сейчас остается страной с одними из самых низких в мире цен в оптовом сегменте и для конечных потребителей и высоким удельным потреблением газа. По словам эксперта, дополнительная индексация оптовых цен может создать условия для внедрения энергоэффективных технологий потребителями и позволит производителям газа финансировать капиталовложения в поддержание и развитие добычных и транспортных мощностей.