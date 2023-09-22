МРОТ вырастет с 1 января на 18,5%

Он составит 19 242 тыс. рублей

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет с 1 января 2024 года на 18,5% и составит 19 242 тыс. рублей, его повышение затронет 4,8 млн работников, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2024-2026 годы, подготовленном Минэкономразвития.

"В совокупности МРОТ вырастет с 1 января 2024 года на 18,5% и составит 19,242 тыс. рублей Повышение МРОТ затронет 4,8 млн работников, в том числе 2,5 млн работников бюджетных учреждений", - отмечается в документе.

Основной задачей правительства РФ в социальной сфере является поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, подчеркнули в министерстве.

"В 2023 году величина прожиточного минимума (ВПМ) в целом по Российской Федерации на душу населения составляет 14,375 тыс. рублей, для трудоспособного населения - 15,669 тыс. рублей, пенсионеров - 12,363 тыс. рублей, детей - 13,944 тыс. рублей Важным инструментом повышения доходов граждан и снижения бедности является опережающее повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в сравнении с ВПМ. Так, с 1 января 2023 года совокупный рост МРОТ составил 16,9%, его величина - 16,242 тыс. рублей или 103,7% от ВПМ для трудоспособного населения", - уточняется в прогнозе.