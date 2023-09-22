МЭР прогнозирует наращивание выпуска бензина и дизеля на более 10% до 2026 года

В 2023 году производство бензина увеличится на 6,4%, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, который был подготовлен Министерством экономического развития

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Россия до 2026 года будет наращивать объемы производства бензина и дизельного топлива. По сравнению с 2022 годом выпуск бензина в 2026 году вырастет на 10,4%, дизеля - на 10,3%. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, который был подготовлен Министерством экономического развития.

В 2023 году производство бензина увеличится на 6,4%, дизеля - на 7,6%. При этом совокупно переработка нефти и выпуск кокса в 2023 году сократится на 1,2%, а в 2026 году по сравнению с прошлым годом - на 0,5%.

"По оценке, в 2023 году производства кокса и нефтепродуктов сократится на 1,2%, при этом производство автомобильного бензина и дизельного топлива, напротив, вырастет. В среднесрочной перспективе до 2026 года объем нефтепереработки стабилизируется на текущем уровне - выпуск в 2026 году составит -0,5% к уровню 2022 года. Предложение автомобильного топлива на рынке вырастет к 2026 году более чем на 10% благодаря активному росту в 2023-2024 годах", - сказано в документе.

Согласно прогнозу, по итогам 2022 года переработка составила 277 млн тонн, снизившись на 2,8% к 2021 году. Структура экспортных поставок в прошлом году сдвинулась в пользу первичного сырья. Так, произошло падение объемов экспорта нефтепродуктов на 11,5% - до 127,4 млн тонн, оно было полностью компенсировано поставками российской нефти.

В структуре производства продолжают преобладать светлые нефтепродукты, при этом большую долю занимает дизельное топливо как наиболее востребованный товар на внешних рынках. Его производство выросло в 2022 году на 4,4 млн тонн, до 84,7 млн тонн, а бензина - на 1,5 млн тонн, до 42,3 млн тонн.