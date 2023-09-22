В МЭР прогнозируют сохранение доходов от услуг связи в 2023 году на уровне 100,6%

Также в период 2023-2026 годов планируется обеспечение надежного высокоскоростного фиксированного и беспроводного доступа к сети "Интернет"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сохранение доходов от услуг связи в 2023 году по отношению к 2022 году ожидается на уровне 100,6% в сопоставимых ценах. Это следует из прогноза социально-экономического развития России на 2024-2026 годы, подготовленного Минэкономразвития.

"По предварительной оценке, в 2023 году ожидается сохранение доходов от услуг связи по отношению к 2022 году на уровне 100,6% в сопоставимых ценах", - говорится в документе.

Также в период 2023-2026 годов планируется обеспечение надежного высокоскоростного фиксированного и беспроводного доступа к сети "Интернет". Вместе с тем, на отчетный период запланировано развитие рынка коммерческих центров хранения и обработки данных, рынка "облачных услуг", а также возможное внедрение новых, особенно отечественных, технологий связи.

Согласно документу, в условиях необходимости сохранения прежнего качества услуг, операторы связи стремятся повышать устойчивость телекоммуникационной инфраструктуры и развивать свои сервисы, несмотря на увеличение расходов на приобретение оборудования, находят новых поставщиков, выстраивают новые логистические цепочки, а также стимулируют отечественное высокотехнологическое производство. "Для большинства организаций отрасли связи основными источниками инвестиционных вложений по-прежнему будут являться собственные средства организаций - амортизация и полученная прибыль", - отмечается в прогнозе.