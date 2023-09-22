МЭР ожидает рост производства электроэнергии, газа, пара в 2023 году на 1,2%

В ведомстве это связывают с ожидаемым увеличением промышленного производства и строительства

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Производство электроэнергии, газа и пара увеличится в России в 2023 году на 1,2% в сравнении с прошлым годом, а к 2026 году рост по отношению с 2022 году составит 5,9%. Это следует из подготовленного Минэкономразвития РФ прогноза социально-экономического развития России на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

"В связи с ожидаемым увеличением промышленного производства и строительства, в том числе за счет реализации инфраструктурных проектов, производство электрической энергии, газа и пара в 2023 году возрастет на 1,2% год к году с дальнейшим улучшением динамики (+5,9% в 2026 году по отношению к 2022 году)", - говорится в прогнозе.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил ранее, что объем выработки электроэнергии в России в 2022 году вырос на 0,7%, потребления - на 1,5%. Выработка электроэнергии в прошлом году составила 1,22 трлн кВт-ч.