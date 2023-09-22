МЭР ожидает рост выпуска промышленности в России в 2023 году на 3,6%

Выпуск продукции в обрабатывающей промышленности в 2026 году может вырасти на 17,1% к уровню 2022 года

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Увеличение выпуска в промышленности в РФ ожидается по итогам 2023 года на 3,6%, в частности на 7,2% по обрабатывающим производствам и снижение на 0,7% в добыче полезных ископаемых, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2024-2026 годы, подготовленном Минэкономразвития.

"По оценке Минэкономразвития России, по итогам 2023 года ожидается увеличение выпуска в промышленности в целом на 3,6% в годовом выражении, в том числе сокращение на 0,7% в годовом выражении в добыче полезных ископаемых и рост на 7,2% в годовом выражении по обрабатывающим производствам", - говорится в прогнозе.

В Минэкономразвития ожидают продолжения устойчивого роста промышленного производства до 2026 года. Так, выпуск продукции в обрабатывающей промышленности в 2026 году может вырасти на 17,1% к уровню 2022 года. Опережающий рост ожидается в машиностроении: производстве компьютеров и электронных устройств, машин и оборудования, транспортных средств.