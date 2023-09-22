Выпуск лекарств и медматериалов к 2026 году может вырасти на 17%

Согласно прогнозу Минэкономразвития, производство этой продукции в 2023 году снизится на 0,4% по сравнению с 2022 годом

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Производство лекарств и медицинских материалов в России к 2026 году может увеличиться на 17% по отношению к уровню 2022 года. Это следует из прогноза социально-экономического развития России на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, подготовленного Минэкономразвития РФ.

Согласно документу, производство этой продукции в 2023 году снизится на 0,4% по сравнению с 2022 годом, в 2024 году - вырастет на 7,2% в годовом сравнении, в 2025 году - увеличится на 4,8%, в 2026 году - на 4,6% по сравнению с предыдущим годом.

Увеличение объемов выпуска будет связано с развитием производства отечественных аналогов импортных лекарственных препаратов и медицинских изделий.

По данным Росстата, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в 2022 году возросло на 9,3% по сравнению с 2021 годом. При этом накопленный прирост за прошедшие четыре года составил 92,4%, то есть выпуск продукции практически удвоился. В 2022 году наблюдалось увеличение объемов производства в фармацевтической промышленности, которое сопровождалось наращиванием доли высокотехнологичной продукции. При этом доля отечественных лекарственных препаратов в общем объеме рынка в стоимостном выражении по итогам 2022 года составила 36,6%, отметили в МЭР.

Объем экспорта продукции фармпромышленности в 2022 году значительно сократился, в первую очередь из-за снижения мирового спроса на вакцины после пандемии коронавирусной инфекции. В 2022 году фармацевтические компании запустили более пяти производственных участков по выпуску лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций, добавили в министерстве.