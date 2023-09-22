В МЭР заявили, что рост совокупного платежа за коммунальные услуги не превысит 9,8%

В 2025 году индексация платы граждан за коммунальные услуги составит 5,7%

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Рост совокупного платежа за коммунальные услуги в 2024 году не превысит 9,8%. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития России на период 2024-2026 годы, который опубликован на официальном сайте Минэкономразвития РФ.

"С учетом влияния указанных факторов на затраты ресурсоснабжающих организаций в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения, доли расходов на электро-, газоснабжение в совокупном платеже за коммунальные услуги, индексация платы граждан за коммунальные услуги составит: в 2024 году - 9,8%, в 2025 году - 5,7%, в 2026 году - 4%", - говорится в документе.

Правительство РФ перенесло индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Следующая индексация коммунальных тарифов произойдет только 1 июля 2024 года.