МЭР прогнозирует рост металлургического производства в 2023 году на 4,9%

По итогам 2022 года оно снизилось на 0,8%

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ прогнозирует в базовом сценарии рост металлургического производства в 2023 году на 4,9%, в 2024 году - на 3,9%, в 2025 году - на 2,5%, в 2026 году - на 2,4%. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, подготовленном Минэкономразвития РФ.

Как следует из данных прогноза, по итогам 2022 года металлургическое производство снизилось на 0,8%. В черной металлургии производство чугуна, стали и ферросплавов снизилось на 5,7% относительно 2021 года, при этом выпуск стальных труб, полых профилей и фитингов вырос на 19,2%. В министерстве отметили, что в 2022 году черная металлургия столкнулась с "беспрецедентным санкционным давлением со стороны западных стран". Введенные санкции против производителей металлопроката и стальных труб в настоящее время и на прогнозном периоде будут сдерживать развитие отрасли, говорится в прогнозе. При этом российские металлурги используют возможность замещения доли украинского экспорта на европейском и ближневосточном рынках. Дополнительным фактором, сдерживающим развитие отрасли, будет являться избыток мировых мощностей черной металлургии, считают в министерстве. Также отрицательное влияние на сталелитейную отрасль окажет ожидаемое замедление мировой экономики.

Производство цветных металлов в 2022 году снизилось на 0,8% относительно уровня 2021 года из-за введения санкций против российских компаний и их владельцев, закрытия традиционных экспортных рынков, нарушения цепочек поставок, усиления конкуренции на внутреннем рынке. "С учетом динамики развития внешних рынков и внутреннего потребления среднегодовые индексы производства цветных металлов на период 2023-2026 годов прогнозируются на уровне 2-3%", - говорится в документе.

Прогнозная динамика ежегодного прироста внутреннего потребления в РФ основных цветных металлов составляет 3-5%. В документе отмечается, что долгосрочное развитие отечественной цветной металлургии будет зависеть от эффективности программ компаний по реструктуризации и модернизации действующих производств. Кроме того, объемы и динамика экспортных поставок цветных металлов будут определяться как динамикой цен на мировом рынке, так и стоимостью национальной валюты, говорится в прогнозе.

По оценке министерства, в 2023 году рост выпуска готовых металлических изделий ускорится до 27,8% в годовом выражении. После ожидается стабилизация выпуска в отрасли за счет накопленной высокой базы - прирост 2026 года к 2022 году прогнозируется на уровне 31,8%.