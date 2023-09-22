Перевозки грузов морским транспортом в России к 2026 году могут вырасти на 7,3%

Они могут достичь 29,6 млн тонн, следует из прогноза Минэкономразвития

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Увеличение перевозок грузов морским транспортом в РФ к 2026 году составит 7,3% по сравнению с 2022 годом - до 29,6 млн тонн, грузооборота - на 8,9%,до 48,78 млрд тонн-км, следует из прогноза социально-экономического развития России на 2024-2026 годы, подготовленного Минэкономразвития РФ.

"В среднесрочной перспективе прогнозируется увеличение перевозок грузов морским транспортом: к 2026 году - до 29,6 млн тонн (увеличение на 7,3 % к уровню 2022 года), грузооборота - до 48,78 млрд тонн-км (увеличение на 8,9% к уровню 2022 года)", - отмечается в документе.

При этом перевозка грузов внутренним водным транспортом в 2023 году может увеличиться на 2,4% - до 119,2 млн тонн.

Ранее Росморречфлот сообщал, что грузооборот морских портов России в январе - ноябре текущего года вырос на 0,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 768,2 млн тонн.