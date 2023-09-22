МЭР ожидает устойчивого роста производства продукции легпрома в России до 2026 года

В производстве текстильных изделий прогнозируется возобновление роста в 2023 году до 0,7% год к году с последующим его ускорением до 3,5-4% в 2024-2026 годах

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Рост производства продукции легкой промышленности в России до 2026 года будет устойчивым, в частности, выпуск текстильных изделий вернется к росту в текущем году и ускорится в следующие три года, говорится в прогнозе социально-экономического развития России, подготовленном Минэкономразвития РФ.

"В среднесрочном периоде до 2026 года ожидается устойчивый рост производства в легкой промышленности. В производстве текстильных изделий прогнозируется возобновление роста в 2023 году до 0,7% год к году с последующим его ускорением до 3,5-4% в 2024-2026 годах", - говорится в прогнозе.

Так, выпуск текстильных изделий в рамках базового прогноза в 2024 году ожидается на уровне 4%, в 2025 году - 3,7%, в 2026 году - 3,5%. "Ожидаемый рост связан с реализацией мер государственной поддержки, инвестиционных проектов по созданию трикотажных фабрик и модернизации ткацких производств", - поясняется в документе.

Рост производства одежды в следующем году прогнозируется на уровне 4,7% к предыдущему году, в 2025 году - 4,5%, в 2026 году - 3,8%. По итогам текущего года оно может повыситься на 5,8%. Рост выпуска кожи и изделий из кожи в 2024 году ожидается на уровне 4,3%, в 2025 году - 4,2%, в 2026 году - 2,6%. В текущем году производство данной продукции, как ожидается, вырастет на 10,2% к прошлому году.

"Накопленный рост в производстве одежды, кожи и изделий из кожи превысит 20% к уровню 2022 года. Это будет обеспечено повышением внутреннего спроса на отечественные товары легкой промышленности, появлением российских брендов одежды, а также развитием цифровых каналов сбыта продукции", - указывается в прогнозе.