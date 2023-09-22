Минэнерго объяснило причины роста тарифов на газ и электроэнергию в 2024 году

Основной причиной индексации стал рост издержек производителей и поставщиков, связанных с общим увеличением цен в экономике

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Основной причиной индексации тарифов на электроэнергию и газ в 2024-2026 годах стал рост издержек производителей и поставщиков, связанных с общим увеличением цен в экономике. Из-за этого и было принято решение повысить оптовые тарифы на газ для всех категорий потребителей, проиндексировать тарифы на передачу электрической энергии, тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям, а также провести корректировку параметров индексации платы граждан за коммунальные услуги, сообщили в Минэнерго.

"Основная причина индексации тарифов - рост издержек производителей и поставщиков, связанных с общим увеличением цен в экономике (инфляционная составляющая), а также в конкретной сфере (например, на энергоресурсы для производства электроэнергии). Индексация направлена на компенсацию возрастающих издержек производителей и поставщиков, в том числе связанных с мероприятиями по модернизации и увеличению надежности энергосистем", - отметили в министерстве.

В Минэнерго подчеркнули, что индексация тарифов на электрическую энергию позволит обеспечить дальнейшее надежное и бесперебойное электроснабжения всех групп потребителей. Кроме того, мера позволит сохранить затраты в том числе и на ремонты оборудования. Индексация тарифов на газ поможет реализовать программу социальной газификации в новых субъектах РФ.

"Что касается тарифов на электроэнергию, то регионы самостоятельно устанавливают льготные тарифы, снижая их на 30%, для жителей в сельских населенных пунктах, а также для горожан, у которых есть электроплиты. Кроме того, регионы реализуют меры социальной поддержки в виде адресных субсидий отдельным категориям граждан при оплате ЖКУ", - добавили в министерстве.

О тарифах

В прогнозе социально-экономического развития России на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, подготовленного Минэкономразвития, говорилось, что индексация тарифов на электроэнергию для населения России с 1 июля 2024 года составит 8,9%, с июля 2025 года - 6%, с июля 2026 года - 5%. Индексация тарифов на передачу электроэнергии для потребителей и населения составит 9,1% в 2024 году, 6% в 2025 году и 5% в 2026 году.

Оптовые цены на газ для всех потребителей (как для промышленности, так и для населения) в 2024 году будут индексированы на 11,2%, а в 2025 году - на 8,2%.