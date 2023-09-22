Производство компьютеров в РФ по итогам 2023 года может вырасти более чем на треть

Рост произойдет в том числе за счет реализации госпрограммы развития радиоэлектронной промышленности в России, поддержки закупок отечественной продукции, а также гособоронзаказа, говорится в прогнозе Минэкономразвития

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития прогнозирует рост производства компьютеров, электронных и оптических приборов в России на 34,1% по итогам 2023 года по сравнению с 2022 годом, следует из прогноза социально-экономического развития РФ на 2024-2026 годы.

Рост произойдет в том числе за счет реализации госпрограммы развития радиоэлектронной промышленности в России, поддержки закупок отечественной продукции, а также гособоронзаказа.

Составители прогноза отмечают, что рост был и в 2022 году по отношению к 2021 году - на 9,3%. По итогам 2024 года рост замедлится до 6,9%. Далее рост продолжит снижение, в 2025 г. он прогнозируется на уровне 5,1%, в 2026 году - 4,8%.

По отношению к 2022 году в 2026 году производство компьютеров, электронных и оптических приборов вырастет на 57,9%, заключается в документе.