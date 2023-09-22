Производство химвеществ и химпродуктов в 2026 году в России может вырасти на 15,9%

Также ожидается рост производства резиновых и пластмассовых изделий в 2023 году на 8,6% относительно 2022 года

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Производство химических веществ и продуктов в России может вырасти на 15,9% в 2026 году по сравнению с показателем за 2022 год, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2024-2026 годы.

Согласно прогнозу, показатель вырастет на 4,6% в 2023 году, на 3,6% в 2024 году, на 3,4% в 2025 и на 3,4% в 2026 году.

Кроме того, ожидается рост производства резиновых и пластмассовых изделий в 2023 году на 8,6% относительно 2022 года (+4,2% в 2024 году, +3,1% в 2025 году и +3,1% в 2026 году). В 2026 году выпуск данной продукции может вырасти на 20,3% по сравнению с 2022 годом.

Основным экспортным продуктом химического комплекса РФ в 2022 году были минеральные удобрения, синтетические каучуки, а также основные крупнотоннажные пластмассы в первичных формах. С предприятиями отрасли в 2022 году заключено 3 специальных инвестиционных контракта: с ООО "Волжская перекись" (производство перекиси водорода), АО "Апатит" (производство моноаммонийфосфата), ПАО "Уралкалий" (производство хлорида калия). В 2023 году был заключен СПИК с ПАО "Уралкалий" (производство хлорида калия).

"После падения производства продукции химического комплекса в 2022 году, вызванного санкционными ограничениями и транспортной блокадой поставок в страну в условиях зависимости от импорта сырья и производственного оборудования, начиная с 2023 года ожидается умеренный и устойчивый рост производства в химическом комплексе на фоне восстановления цепочек добавленной стоимости при производстве продукции", - говорится в прогнозе.

Так, в министерстве полагают, что росту будет способствовать инвестиционная активность производителей ключевых химических продуктов, направленная на расширение и модернизацию производственных мощностей. "В среднесрочном периоде до 2026 года ожидается стабильный рост инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах как в производстве химических веществ и продуктов, так и в производстве резиновых и пластмассовых изделий", - отмечается в прогнозе.

Кроме того, с 2023 года предполагается ввод ряда крупных производственных мощностей по производству меловых наполнителей и белых суперконцентратов красителей для пластиков (ООО "Никатор"), карбамида (ПАО "Акрон", ПАО "Тольяттиазот", ПАО "Куйбышевазот"), аммиачной селитры (Кемеровское АО "Азот") и карбамидосульфата (Кемеровское АО "Азот").