МЭР прогнозирует рост выпуска автотранспортных средств на 16,5% в 2023 году

Выход на положительную динамику производства прогнозируется за счет мер государственной поддержки, среди которых льготное автокредитование, льготный лизинг, субсидирование производства газомоторной техники

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Выпуск автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в 2023 году может вырасти на 16,5% к уровню прошлого года. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

"В производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в 2023 году ожидается рост на 16,5% год к году", - сказано в прогнозе Минэкономразвития.

Отмечается, что выход на положительную динамику производства после глубокого спада в 2022 году прогнозируется, в первую очередь, за счет мер государственной поддержки, среди которых льготное автокредитование, льготный лизинг, субсидирование производства газомоторной техники.

Кроме того, увеличению производства способствует использование производственных мощностей, освободившихся после ухода иностранных компаний, а также мер поддержки электротранспорта.

По итогам 2023 года также ожидается рост в производстве прочих транспортных средств и оборудования - на 26,3% по отношению к 2022 году. "Рост производства будет достигаться реализацией мер государственной поддержки производства ключевой продукции отрасли (в том числе авиастроение, транспортное машиностроение, судостроение), а также приоритетом закупок российской продукции и государственным оборонным заказом", - отмечается в прогнозе.

В производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки, прогнозируется рост на 6,1% год к году.