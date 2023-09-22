Показатель EBITDA РЖД по МСФО за I полугодие вырос в 1,4 раза

Он составил 436,7 млрд рублей

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Показатель EBITDA РЖД по МСФО за I полугодие 2023 г. составил 436,7 млрд рублей против 304 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете холдинга.

Чистая прибыль РЖД по итогам полугодия 2023 года выросла в 1,8 раза, до 128,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Выручка увеличилась в 1,2 раза, до 1, 474 млрд. Рентабельность по EBITDA составила 29,6% против 25% годом ранее.

Чистый долг компании составил 1,683 млрд рублей против 1,435 млрд рублей годом ранее.

С конца февраля 2022 года компания РЖД включена в санкционные списки США. После 26 февраля 2022 года из-за санкций ЕС РЖД не может привлекать европейские заимствования.

Учредителем и единственным акционером РЖД является Российская Федерация. Уставный капитал РЖД сформирован учредителем путем внесения в него имущества и имущественных комплексов организаций федерального железнодорожного транспорта.