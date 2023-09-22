МЭР прогнозирует рост пассажирооборота авиатранспорта в РФ в 2023 году на 1,5%

Он может составить 231,4 млрд пассажиро-километров

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Пассажирооборот воздушного транспорта в России в 2023 году может увеличиться на 1,5% - до 231,4 млрд пассажиро-километров, следует из прогноза социально-экономического развития РФ на 2024-2026 годы, подготовленного Минэкономразвития РФ.

"С учетом государственной поддержки пассажирооборот в 2023 году может составить 231,4 млрд пассажиро-километров (+1,5% к уровню 2022 года)", - говорится в прогнозе.

Так, по итогам 2022 года пассажирооборот воздушного транспорта снизился и составил 228 млрд пасс-км (-6,3% к уровню 2021 года.), а объем перевозок пассажиров составил 95,2 млн человек (снижение на 14,2% к уровню 2021 года). Падение показателей объясняется временным закрытием 11 аэропортов южной и центральной части России, а также существенным сокращением сети маршрутов за рубеж.

На внутренних линиях авиатранспортом в 2022 году перевезено 77,73 млн пассажиров, что на 11,17% меньше уровня 2021 года.

Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщал, что в 2023 году воздушным транспортом планируется перевезти более 100 млн человек.