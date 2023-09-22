Половина опрошенных россиян намерена пользоваться YouTube даже в случае его блокировки

При этом 51% из тех опрошенных, кто пользуется сервисом, заходит на сайт по несколько раз в день

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Почти половина россиян не откажется от пользования видеохостингом YouTube даже в случае его возможной блокировки, свидетельствует опрос центра "Фидбэк".

"На вопрос о возможной блокировке Youtube 49% заявили, что не откажутся от него и будут смотреть видео через VPN", - говорится в исследовании, представленном в рамках форума Baltic Weekend в Санкт-Петербурге.

При этом 51% из тех опрошенных, кто пользуется сервисом, заходит на сайт по несколько раз в день.

Опрос проводился в июне - июле 2023 года среди 16 тыс. человек по всей России в возрасте от 18 до 65 лет.