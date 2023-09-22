Правительство РФ одобрило проект бюджета на три года

Доходы федеральной казны в 2024 году прогнозируются в размере 35 трлн рублей

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство России одобрило проект федерального бюджета на следующие три года. Об этом сообщается в Telegram-канале кабинета министров.

"Законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов одобрен на заседании правительства", - говорится в сообщении. Доходы федеральной казны прогнозируются в размере 35 трлн рублей в 2024 году, 33,5 трлн рублей в 2025-м, 34,1 трлн рублей в 2026-м. Расходы ожидаются на уровне 36,6 трлн рублей, 34,4 трлн рублей и 35,6 трлн рублей соответственно.

Таким образом, дефицит может составить 1,6 трлн рублей в 2024 году, 0,9 трлн рублей в 2025-м, 1,5 трлн рублей в 2026-м. Как отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, власти постарались минимизировать дефицит настолько, насколько это возможно

В качестве приоритетных направлений на этот период заявлены социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция новых регионов, технологическое развитие и расширение инфраструктуры. Кроме того, предусмотрено финансирование всех обязательств государства перед гражданами.

При этом и расходы, и доходы федеральной казны сейчас прогнозируются в существенно большем объеме, чем год назад. Согласно предыдущему закону о бюджете, расходы в 2024 году оценивались в 29,4 трлн рублей, в 2025 году - 29,2 трлн рублей. Доходы ожидались на уровне 27,2 трлн рублей и 27,9 трлн рублей соответственно.

После одобрения в правительстве проект бюджета вносится в Госдуму. По закону кабмин должен сделать это до 1 октября. Далее документ рассматривается парламентом и на финальном этапе утверждается президентом.