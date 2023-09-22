"Интер РАО" оценило финансовые последствия введения экспортной пошлины на электроэнергию

Наибольшее влияние она окажет на поставки в Китай и Монголию, отметили в компании

СОЧИ, 22 сентября. /ТАСС/. "Интер РАО" (оператор экспорта-импорта электроэнергии в России) в настоящее время оценивает финансовые последствия введения экспортной пошлины на электроэнергию, наибольшее влияние она окажет на поставки в Китай и Монголию. Об этом журналистам сообщила представитель компании Александра Панина в кулуарах конференции "Приоритеты рыночной электроэнергетики в России".

"Мы сейчас оцениваем для себя последствия. Эти пошлины не распространяются на экспорт в страны ЕврАзЭс. У нас сейчас основные объемы идут в страны ЕврАзЭс. Самые материальные вопросы возникнут по Китаю и Монголии", - сказала она.

Панина добавила, что самые крупные покупатели электроэнергии сейчас - Казахстан и Киргизия.