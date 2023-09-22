22 сентября, 15:31

В "Интер РАО" заявили о снижении экспорта электроэнергии в Китай с начала года на 21%

Представитель компании Александра Панина отметила, что ситуация продолжает быть напряженной

СОЧИ, 22 сентября. /ТАСС/. "Интер РАО" (оператор экспорта-импорта электроэнергии в России) за восемь месяцев 2023 года снизило экспорт электроэнергии в Китай на 21%, сообщила журналистам представитель компании Александра Панина в кулуарах конференции "Приоритеты рыночной электроэнергетики в России".

"Китай сильно просел, порядка 21% снижение за восемь месяцев к прошлому году. Самое главное проседание произошло в августе и сейчас, идет второй месяц, сентябрь. Низкая водность, в совокупности с аварийностью, ростом потребления, за два месяца снижение поставки к аналогичному периоду прошлого года порядка 55-56% - оно сильно нас утянуло вниз", - сказала она.

По словам Паниной, ситуация продолжает быть напряженной, компания пока не видит факторов улучшения ситуации, показатель сильно зависит от водности. 

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