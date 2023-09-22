22 сентября, 15:33

"Интер РАО" экспортирует в Казахстан чуть менее 5 млрд кВт•ч электроэнергии в 2023 году

В то же время, по словам представителя компании Александры Паниной, в Монголии наблюдается активный рост энергопотребления

СОЧИ, 22 сентября. /ТАСС/. "Интер РАО" (оператор экспорта-импорта электроэнергии в России) планирует поставить в Казахстан около 5 млрд кВт•ч электроэнергии в 2023 году, сообщила журналистам представитель компании Александра Панина в кулуарах конференции "Приоритеты рыночной электроэнергетики в России".

"Чуть меньше 5 млрд кВт•ч", - сказала она.

В то же время, по словам Паниной, в Монголии наблюдается активный рост энергопотребления.

"До того, как появились ввозные пошлины, у нас были планы поставить 850 млн кВт•ч [в 2023 году] Это исторический пик, в прошлом году было 667 млн кВт•ч. Уже за 8 месяцев будет около 600 млн кВт•ч, а еще целый квартал", - сказала представитель компании 

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