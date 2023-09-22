22 сентября, 15:37

На АЭС "Пакш-2" сообщили об отсутствии проблем у строителей с оборудованием из ЕС

Производство всего строительного оборудования носит локальный характер, отметил замглавы проекта "Пакш" по строительству Александр Тупицын

ПАКШ /Венгрия/, 22 сентября. /ТАСС/. Строители, работающие по проекту венгерской АЭС "Пакш-2", не испытывают никаких проблем с поставками оборудования, которое изготавливается в странах Евросоюза, в том числе Франции, Германии, Словакии. Об этом сообщил в беседе с журналистами на стройплощадке в Пакше заместитель директора проекта "Пакш" по строительству Александр Тупицын.

"Производство всего строительного оборудования носит локальный характер. В основном его делают компании из Венгрии, но также из Франции, Германии, Словакии. Проблем с поставками нет", - сказал Тупицын, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, существуют ли какие-то трудности в этой области из-за политической ситуации, в том числе санкций ЕС против России. 

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ГерманияСловакияФранцияВенгрия
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